У ніч на 26 лютого, починаючи з 18:00 25 лютого, РФ атакувала Україну 459 засобами повітряного нападу.

Нічна атака на Україну 26 лютого: що відомо

Повітряні сили ЗСУ пишуть, що РФ атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску – Вологодська область РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69.

Також ворог вночі застосував по Україні 420 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 280 із них – Шахеди.

Зараз дивляться

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено:

2 протикорабельні ракети Циркон

4 балістичні ракети Іскандер-М

24 крилаті ракети Х-101

2 керовані авіаційні ракети Х-69

374 ворожих БпЛА типу Shahed Гербера

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.