Нічна атака на Україну 26 лютого: РФ застосувала 39 ракет та 420 дронів
- РФ у ніч на 26 лютого атакувала Україну 459 засобами повітряного нападу.
- Силам ППО вдалося знищити 406 ворожих цілей, зокрема ракети Циркон, Іскандер-М/С-400, а також ракети Х-101 та дрони.
- Водночас зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях.
У ніч на 26 лютого, починаючи з 18:00 25 лютого, РФ атакувала Україну 459 засобами повітряного нападу.
Нічна атака на Україну 26 лютого: що відомо
Повітряні сили ЗСУ пишуть, що РФ атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску – Вологодська область РФ), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69.
Також ворог вночі застосував по Україні 420 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 280 із них – Шахеди.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено:
- 2 протикорабельні ракети Циркон;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-69;
- 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.