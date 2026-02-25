В Харькове впервые зафиксировано применение FPV-дрона на оптоволокне, начато уголовное производство.

В Харькове РФ впервые применила FPV-дрон на оптоволокне

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 25 февраля около 15:00 военнослужащие РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района города Харькова. Отмечается, что дрон попал в дерево.

– Указанный факт является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ, – говорится в сообщении.

В то же время советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флэш) Бескрестов отмечает, что дрон долетел до северной окраины Харькова.

— Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета FPV и они не панацея. Акустика? Возможно, — написал он в Telegram.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

