РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на оптоволокні, відкрито провадження
У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні, розпочато кримінальне провадження.
У Харкові РФ вперше застосувала FPV-дрон на оптоволокні
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці Збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова. Зазначається, що дрон влучив у дерево.
– Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ, – йдеться у повідомленні.
Водночас фахівець із радіозв’язку Сергій Флеш зазначає, що дрон долетів до північної околиці Харкова.
– Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо, – написав він у Telegram.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1464-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.