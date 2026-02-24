В Херсонской области вражеский дрон атаковал эвакуационный автомобиль благотворительного фонда.

Атака РФ дроном эвакуационного авто в Херсонской области

Около 11:00 враг атаковал село Софиевка Станиславской общины. Как пишет Херсонская ОВА, россияне атаковали FPV-дроном эвакуационный автомобиль благотворительного фонда.

– Около 11:00 в Софиевке Станиславской общины россияне атаковали FPV-дроном эвакуационный автомобиль благотворительного фонда, – говорится в сообщении.

В результате попадания вражеского беспилотника пострадал мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Также около 9:00 в результате попадания вражеского БпЛА травмы, несовместимые с жизнью, получил 62-летний работник одного из коммунальных предприятий Херсона.

Напомним, что во время сегодняшней ночной атаки на Украину РФ применила Искандер-М и 133 дрона. Противовоздушная оборона сбила/приглушила 111 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также другие типы дронов. Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

