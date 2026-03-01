Взрывы в Харькове 1 марта раздались утром. Российские войска атаковали город беспилотниками.

В результате серии взрывов в Харькове пострадали две женщины.

Взрывы в Харькове 1 марта: какие последствия

Об обстрелах сообщил городской голова Игорь Терехов.

Сейчас смотрят

По его информации, во время первой атаки БпЛА Молния попал на границы Киевского и Шевченковского районов города.

Впоследствии, около 06:24, зафиксировали еще один удар – на этот раз в Салтовском районе Харькова.

По словам Терехова, попадание произошло по территории парка, в результате чего получили повреждения окружающие дома – в части из них выбиты окна.

После этого в городе раздался еще один взрыв. Попадание зафиксировали в административное здание в Шевченковском районе. По предварительным данным, пострадавших тоже нет.

Около 07:34 был зафиксирован еще один удар в Салтовском районе, добавил Терехов.

Как позже сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадала 75-летняя женщина.

– 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате атаки вражеского БПЛА в Шевченковском районе Харькова. В результате обстрела поврежден технический этаж общежития, – написал он в своем телеграмм канале.

На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и дежурят медики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.