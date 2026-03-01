Серія вибухів у Харкові: у Шевченківському районі горить гуртожиток
- Вранці Харків зазнав серії ударів безпілотниками у кількох районах.
- Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі та адмінбудівлі.
Вибухи у Харкові 1 березня пролунали вранці. Російські війська атакували місто безпілотниками.
Внаслідок серії вибухів у Харкові постраждали троє людей.
Вибухи у Харкові 1 березня: які наслідки
Про обстріли повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його інформацією, під час першої атаки БпЛА Молнія влучив на межі Київського та Шевченківського районів міста.
Згодом, близько 06:24, зафіксували ще один удар – цього разу в Салтівському районі Харкова.
За словами Терехова, влучання сталося по території парку, внаслідок чого зазнали пошкоджень навколишні будинки – у частині з них вибито вікна.
Після цього у місті пролунав ще один вибух. Влучання зафіксували в адміністративну будівлю в Шевченківському районі. За попередніми даними, постраждалих також немає.
Близько 07:34 було зафіксовано ще один удар у Салтівському районі, додав Терехов.
Як пізніше повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов постраждала 75-річна жінка.
– 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено технічний поверх гуртожтитку, – написав він у своєму телеграм каналі.
На місці влучаль працюють підрозділи ДСНС та чергують медики.