Вибухи у Харкові 1 березня пролунали вранці. Російські війська атакували місто безпілотниками.

Внаслідок серії вибухів у Харкові постраждали троє людей.

Вибухи у Харкові 1 березня: які наслідки

Про обстріли повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його інформацією, під час першої атаки БпЛА Молнія влучив на межі Київського та Шевченківського районів міста.

Згодом, близько 06:24, зафіксували ще один удар – цього разу в Салтівському районі Харкова.

За словами Терехова, влучання сталося по території парку, внаслідок чого зазнали пошкоджень навколишні будинки – у частині з них вибито вікна.

Після цього у місті пролунав ще один вибух. Влучання зафіксували в адміністративну будівлю в Шевченківському районі. За попередніми даними, постраждалих також немає.

Близько 07:34 було зафіксовано ще один удар у Салтівському районі, додав Терехов.

Як пізніше повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов постраждала 75-річна жінка.

– 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено технічний поверх гуртожтитку, – написав він у своєму телеграм каналі.

На місці влучаль працюють підрозділи ДСНС та чергують медики.

