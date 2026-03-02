РФ атаковала дроном поезд на Днепропетровщине: есть погибший, среди раненых – дети
В Днепропетровской области российские войска атаковали Криворожский район. Под удар дрона попал вагон пригородного поезда Укрзализныци, который двигался, в результате чего погиб человек и пострадали еще семь людей.
Обновлено в 17:15. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Удар по поезду в Днепропетровской области
По словам Кулебы, в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда компании Укрзализныця, который находился в движении.
Он рассказал, что погиб один человек. Как уточнил глава Днепропетровской ОВА, в больнице умер 75-летний мужчина, получивший ранения во время атаки на Криворожский район.
По предварительной информации, травмы получили девять пассажиров. Среди пострадавших есть двое детей – это девочка 10 лет и 17-летний парень.
По информации Днепропетровской ОВА, в больницах остаются пять человек. Двоих уже прооперировали.
У людей в основном осколочные ранения и контузии. Все получают необходимую медицинскую помощь.
– Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники, фельдшер из ближайших станций и депо, – заявил Кулеба.
По его словам, сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения.
Фото: Алексей Кулеба