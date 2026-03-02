В Днепропетровской области российские войска атаковали Криворожский район. Под удар дрона попал вагон пригородного поезда Укрзализныци, который двигался, в результате чего погиб человек и пострадали еще семь людей.

Обновлено в 17:15. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Удар по поезду в Днепропетровской области

По словам Кулебы, в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда компании Укрзализныця, который находился в движении.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что погиб один человек. Как уточнил глава Днепропетровской ОВА, в больнице умер 75-летний мужчина, получивший ранения во время атаки на Криворожский район.

По предварительной информации, травмы получили девять пассажиров. Среди пострадавших есть двое детей – это девочка 10 лет и 17-летний парень.

По информации Днепропетровской ОВА, в больницах остаются пять человек. Двоих уже прооперировали.

У людей в основном осколочные ранения и контузии. Все получают необходимую медицинскую помощь.

– Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники, фельдшер из ближайших станций и депо, – заявил Кулеба.

По его словам, сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения.

Фото: Алексей Кулеба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.