РФ атакувала дроном потяг на Дніпропетровщині: є загиблий, серед поранених – діти
У Дніпропетровській області російські війська атакували Криворізький район. Під удар дрона потрапив вагон приміського потяга Укрзалізниці, який рухався, внаслідок чого загинула людина і постраждали ще семеро людей.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Удар по потягу на Дніпропетровщині
За словами Кулеби, у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського потяга компанії Укрзалізниця, який перебував у русі.
Він розповів, що загинула одна людина. За попередньою інформацією, травмувалися семеро пасажирів.
Як уточнив керівник Дніпропетровської ОВА, у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки на Криворізький район.
Серед постраждалих є двоє дітей – це дівчинка віком 10 років та 17-річний хлопець.
За інформацією Дніпропетровської ОВА, у медичному закладі залишається п’ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
– Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуювали, надали першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники, фельдшер із найближчих станцій і депо, – заявив Кулеба.
За його словами, наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.
Фото: Олексій Кулеба