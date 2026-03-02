У Дніпропетровській області російські війська атакували Криворізький район. Під удар дрона потрапив вагон приміського потяга Укрзалізниці, який рухався, внаслідок чого загинула людина і постраждали ще семеро людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Удар по потягу на Дніпропетровщині

За словами Кулеби, у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського потяга компанії Укрзалізниця, який перебував у русі.

Зараз дивляться

Він розповів, що загинула одна людина. За попередньою інформацією, травмувалися семеро пасажирів.

Як уточнив керівник Дніпропетровської ОВА, у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки на Криворізький район.

Серед постраждалих є двоє дітей – це дівчинка віком 10 років та 17-річний хлопець.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, у медичному закладі залишається п’ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

– Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуювали, надали першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники, фельдшер із найближчих станцій і депо, – заявив Кулеба.

За його словами, наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

Фото: Олексій Кулеба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.