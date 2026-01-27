Во вторник, 27 января, россияне нанесли удар дронами по пассажирскому поезду в Барвенковской громаде Харьковской области.

В результате атаки вспыхнул пожар в вагоне, два человека пострадали. Для эвакуированных пассажиров организовали автобусы.

Враг атаковал дронами поезд в Харьковской области

— Пассажирский поезд попал под вражеский удар в Барвенковской громаде. В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас смотрят

Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба уточнил, что враг нанес удар дронами по пассажирскому поезду, который двигался по маршруту Барвенково — Львов — Чоп.

Предварительно россияне атаковали тремя БпЛА типа Шахед. Дрон попал в пассажирский вагон перед тепловозом. В результате попадания вспыхнул пожар.

— На борту находились 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данный момент есть двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, — рассказал Кулеба.

Для перевозки эвакуированных пассажиров, а также для тех, кто ожидал обратный рейс, будут организованы резервные автобусы.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, вечером 26 января россияне атаковали дронами и ракетами Харьков. Зафиксированы попадания в школу и детский сад.

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого значительная часть Харькова и области остались без электроснабжения. Пострадали два человека.

Фото: Алексей Кулеба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.