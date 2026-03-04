РФ ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: есть пострадавшие
- Днем 4 марта российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре на юге Одесской области, повредив административное здание станции.
- В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых - двое детей и железнодорожник, а один из раненых находится в тяжелом состоянии.
В Одесской области российские войска атаковали железнодорожную станцию, в результате чего повреждено административное здание и пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Железнодорожная станция в Одесской области: последствия ракетного удара
По информации ОВА, российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области днем в среду, 4 марта. Под атаку попала железнодорожная инфраструктура в регионе.
Кулеба рассказал, что в результате обстрела повреждено административное здание железнодорожной станции в Одесской области.
По предварительной информации, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Среди них — двое детей и железнодорожник.
Состояние трех раненых, в частности, двух несовершеннолетних – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как отметили в Одесской ОВА, на месте работают все службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.