В Одесской области российские войска атаковали железнодорожную станцию, в результате чего повреждено административное здание и пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Железнодорожная станция в Одесской области: последствия ракетного удара

По информации ОВА, российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области днем в среду, 4 марта. Под атаку попала железнодорожная инфраструктура в регионе.

Сейчас смотрят

Кулеба рассказал, что в результате обстрела повреждено административное здание железнодорожной станции в Одесской области.

По предварительной информации, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Среди них — двое детей и железнодорожник.

Состояние трех раненых, в частности, двух несовершеннолетних – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в Одесской ОВА, на месте работают все службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.