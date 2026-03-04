Мощные взрывы в Днепре прогремели днем в среду, 4 марта, когда российские войска атаковали город баллистическим оружием.

Взрывы в Днепре 4 марта: какие последствия

Глава областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил, что российские войска нанесли удар по Днепру.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако последствия атаки уточняются.

Сейчас смотрят

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, после чего объявили сигнал воздушной тревоги в ряде областей Украины.

После этого Вооруженные силы Украины зафиксировали скоростную цель на город Днепр.

Обстрелы Днепропетровской области 4 марта

По состоянию на утро 4 марта, российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в Каменском районе под удары попала Вишневская община, где повреждена транспортная инфраструктура.

В то же время в Синельниковском районе российская армия нанесла удар по Дубовиковской общине, в результате чего поврежден частный дом.

Кроме этого, в Самаровском районе под ударом оказалось Перещепино. В результате обстрела вспыхнул пожар и повреждена инфраструктура.

По данным Днепропетровской ОВА, также россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую общины, в результате чего поврежден автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.