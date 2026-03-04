Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли вдень у середу, 4 березня, коли російські війська атакували місто балістичним озброєнням.

Вибухи у Дніпрі 4 березня: які наслідки

Інформацію про потужні вибухи у Дніпрі підтвердили українські журналісти з місця події.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, після чого оголосили сигнал повітряної тривоги у низці областей України.

Після цього Збройні сили України зафіксували швидкісну ціль на місто Дніпро.

Обстріли Дніпропетровщини 4 березня

Станом на ранок 4 березня, російські війська понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, у Кам’янському районі під удари потрапила Вишнівська громада, де пошкоджена транспортна інфраструктура.

Водночас на Синельниківщині російська армія поцілила по Дубовиківській громаді, внаслідок чого пошкоджений приватний будинок.

Крім цього, у Самарівському районі під ударом опинилося Перещепине. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа та пошкоджена інфраструктура.

За даними Дніпропетровської ОВА, також росіяни атакували сам Нікополь, Покровську та Мирівську громади, внаслідок чого пошкоджено автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

