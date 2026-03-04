Украинские силы поразили российский морской тральщик Валентин Пикуль, два противолодочных корабля РФ Ейск и Касимов во время атаки на порт Новороссийск 2.

Об этом сообщили источники СМИ в Службе безопасности Украины.

Поражение морского тральщика и двух кораблей РФ

Собеседник подтвердил, что в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны Украины поразили российский морской тральщик Валентин Пикуль.

В то же время противолодочные корабли Ейск и Касимов серьезно повреждены в результате атаки.

– СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности – в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует “защищенных зон”. Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу, – отметил источник.

Кроме этого, погибли трое и пострадали еще 14 российских моряков.

По информации источников, под удары попал радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 Фаворит, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2, а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале Шесхарис.

Как отметили источники в Службе безопасности Украины, пожар в порту Новороссийск 2 продолжался всю ночь.

