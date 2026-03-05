Спасся один ребенок из четырех: в Хмельницкой области погибли мать и трое детей
- Пожар произошел в селе Вербовцы Хмельницкой области.
- В доме погибли женщина и трое малолетних детей.
- Спастись смог один ребенок.
Мать и трое малолетних детей погибли во время пожара в Вербовцах Хмельницкой области.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.
Пожар в Вербовцах Хмельницкой области: что известно
По данным ГСЧС, пожар в Вербовцах Ленковецкой территориальной общины Шепетовского района произошел поздно вечером 4 марта в жилом доме.
После получения сообщения на место происшествия оперативно прибыли спасатели.
К ликвидации пожара привлекли два подразделения ГСЧС — 29 и 21 государственные пожарно-спасательные части из Грицев и Шепетовки.
Отмечается, что огонь ликвидировали на площади около 100 квадратных метров.
После тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела четырех погибших.
Среди них: женщина 1980 года рождения, ее сын 2019 года рождения и две дочери 2020 и 2022 годов рождения.
В то же время из горящего дома смог спастись один ребенок — девочка 2018 года рождения.
В настоящее время причину возгорания устанавливают специалисты. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.