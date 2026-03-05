Мать и трое малолетних детей погибли во время пожара в Вербовцах Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Пожар в Вербовцах Хмельницкой области: что известно

По данным ГСЧС, пожар в Вербовцах Ленковецкой территориальной общины Шепетовского района произошел поздно вечером 4 марта в жилом доме.

После получения сообщения на место происшествия оперативно прибыли спасатели.

К ликвидации пожара привлекли два подразделения ГСЧС — 29 и 21 государственные пожарно-спасательные части из Грицев и Шепетовки.

Отмечается, что огонь ликвидировали на площади около 100 квадратных метров.

После тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела четырех погибших.

Среди них: женщина 1980 года рождения, ее сын 2019 года рождения и две дочери 2020 и 2022 годов рождения.

В то же время из горящего дома смог спастись один ребенок — девочка 2018 года рождения.

В настоящее время причину возгорания устанавливают специалисты. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Фото : ДСНС

