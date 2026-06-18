Запорожье как прифронтовый город, ежедневно вынужден адаптироваться к новым вызовам войны. Из-за постоянной угрозы российских атак и использования врагом ударных беспилотников в городе продолжают усиливать систему безопасности для жителей.

Для защиты гражданской инфраструктуры и людей в Запорожье устанавливают антидроновые сетки, а также расширяют сеть модульных наземных укрытий.

Что известно о модульных укрытиях и где их планируют установить в ближайшее время, читайте в нашем материале.

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Что показала проверка модульных наземных укрытий в Запорожье

Во время очередного осмотра модульных укрытий в Запорожье представители муниципального караула выявили случаи ненадлежащего использования защитных сооружений. Часть помещений, предназначенных для пребывания людей во время воздушных тревог, использовалась для бытовых нужд.

Инспекторы отметили, что в отдельных укрытиях люди оставляли после себя мусор, а некоторые помещения превращали в места отдыха с употреблением алкогольных напитков. Такие случаи, отмечают в муниципальном карауле, создают дополнительные проблемы для тех, кто несет ответственность за содержание сооружений в надлежащем состоянии.

В то же время большинство проверенных модульных укрытий находятся в удовлетворительном состоянии. В помещениях поддерживают порядок, а жильцы в большинстве своем относятся к ним ответственно.

В городских властях отмечают, что модульные укрытия это не просто дополнительные общественные помещения, а объекты гражданской защиты, которые могут стать местом спасения во время ракетных или дроновых атак. Поэтому их сохранение и надлежащее состояние напрямую влияют на безопасность людей.

В Запорожье планируют расширить сеть модульных укрытий

Модульные наземные укрытия установят в Запорожье в течении нескольких месяцев, ведь в городе продолжают работу над увеличением количества защитных сооружений. Новые защитные сооружения планируют устанавливать в местах скопления людей. Также установят модульные укрытия на остановках Запорожья.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, город нуждается в 200 дополнительных защитных конструкций. Часть проекта уже согласована с международными партнерами, в частности речь идет о финансировании и установке первых 50 укрытий.

Обустройство новых сооружений должно занять несколько месяцев. В приоритете остаются районы, наиболее подверженные российским обстрелам, где жителям необходимо иметь быстрый доступ к безопасному месту во время тревоги.

Расширение сети модульных укрытий происходит одновременно с другими мерами безопасности в Запорожье. В частности, в городе устанавливают антидроновые сетки, которые должны дополнительно защищать важные объекты от атак беспилотников.

Где в Украине установлены модульные укрытия

Модульные укрытия устанавливаются в городах Украины для быстрого обеспечения людей безопасными местами во время воздушных тревог. Они появились во многих населенных пунктах, а больше всего их устанавливают в прифронтовых городах, которые ежедневно находятся под угрозой российских атак.

В частности, модульные наземные укрытия обустроены в Днепре, Запорожье и Кривом Роге. Теперь об установке таких сооружений сообщили и в Полтавской общине. Этим летом там планируется установить первые четыре модульных укрытия, которые должны стать своеобразным тестовым этапом перед возможным расширением сети.

В Полтавском городском совете отметили, что на первых объектах будут проверяться, насколько эффективно работают механизмы установки, последующего обслуживания и эксплуатации таких сооружений.

Модульные укрытия: как защищают

Модульные укрытия представляют собой быстросборные защитные сооружения, устанавливаемые в городах, чтобы люди могли быстро спрятаться при обстреле.

Они защищают от обломков, взрывной волны и частичного разрушения построек рядом. Прочные стены из бетона или металла помогают снизить риск травмирования во время взрывов.

Но такие укрытия не рассчитаны на прямое попадание ракеты или мощного боеприпаса, потому что их главная задача – дать людям быструю защиту в случае опасности.

Фото: Запорожская ОВА

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