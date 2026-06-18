Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция разоблачили еще четыре канала незаконного сбыта трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в разных регионах страны.

Об этом сообщили в СБУ.

Разоблачены четыре канала незаконного сбыта оружия

— По результатам комплексных мероприятий задержаны 11 организаторов сделок, в частности бывшая студентка химического факультета, айтишник и военнослужащий, которые незаконно сбывали средства поражения, — говорится в сообщении.

Во время обысков и следственных действий у фигурантов изъяли более 45 кг взрывчатых веществ, 15 автоматов Калашникова, два гранатомета, партию боевых гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти 10 тыс. патронов различного калибра.

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В Киевской области правоохранители задержали “с поличным” двух правоохранителей из Черниговской области, которые пытались продать автомат АК-74 и 60 патронов к нему.

Они также планировали реализовать почти 4 тыс. патронов к другим видам стрелкового оружия.

По данным следствия, должностные лица прибыли в столичный регион для продажи вооружения, которое ранее было изъято в рамках другого уголовного производства и хранилось как вещественное доказательство.

В Харькове правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению самодельных взрывчатых веществ. К его организации причастна преступная группировка, занимавшаяся производством и сбытом самодельной взрывчатки.

Как установили следователи, деятельность ячейки организовал местный предприниматель вместе с супругой — выпускницей химического факультета Харьковского университета.

К противоправной деятельности они привлекли еще трех сообщников. Среди них был IT-специалист, который размещал предложения о продаже готовой взрывчатки в даркнете.

По информации следствия, участники схемы оборудовали лабораторию в арендованном помещении в центре Харькова. Там они синтезировали химические вещества, которые впоследствии продавали заказчикам.

В Днепропетровской области разоблачили трех человек, которые пытались реализовать автомат АКМ и около 300 патронов к нему.

Чтобы избежать разоблачения правоохранителями, фигуранты закопали оружие и боеприпасы на территории заброшенного домовладения, после чего с скрытого номера отправили клиенту координаты тайника.

В Донецкой области подозрение объявили еще одному военнослужащему-контрактнику, который решил заработать на продаже средств поражения, вывезенных с передовой.

Его задержали в Краматорске во время попытки продажи 13 автоматов АК-74 и 300 выстрелов к гранатомету.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра, Киевской областной прокуратуры, а также Харьковской и Донецкой специализированных прокуратур в сфере обороны Восточного региона.

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