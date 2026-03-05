Врятувалася одна дитина з чотирьох: на Хмельниччині загинули мати та 3 дітей
- Пожежа сталася у селі Вербівці на Хмельниччині.
- У будинку загинули жінка та троє малолітніх дітей.
- Врятуватися змогла одна дитина.
Мати та троє малолітних дітей загинули під час пожежі у Вербівцях Хмельницької області.
Про це 5 березня повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
Пожежа у Вербівцях Хмельницької області: що відомо
За даними ДСНС, пожежа у Вербівцях Ленковецької територіальної громади Шепетівського району сталася пізно ввечері 4 березня в житловому будинку.
Після отримання повідомлення на місце події оперативно прибули рятувальники.
До ліквідації пожежі залучили два підрозділи ДСНС — 29 та 21 державні пожежно-рятувальні частини із Гриців та Шепетівки.
Зазначається, що вогонь ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів.
Після гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіла чотирьох загиблих.
Серед них: жінка 1980 року народження, її син 2019 року народження та дві дочки 2020 та 2022 років народження.
Водночас із палаючого будинку змогла врятуватися одна дитина — дівчинка 2018 року народження.
Наразі причину займання встановлюють фахівці. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.