Мати та троє малолітних дітей загинули під час пожежі у Вербівцях Хмельницької області.

Про це 5 березня повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

Пожежа у Вербівцях Хмельницької області: що відомо

За даними ДСНС, пожежа у Вербівцях Ленковецької територіальної громади Шепетівського району сталася пізно ввечері 4 березня в житловому будинку.

Після отримання повідомлення на місце події оперативно прибули рятувальники.

До ліквідації пожежі залучили два підрозділи ДСНС — 29 та 21 державні пожежно-рятувальні частини із Гриців та Шепетівки.

Зазначається, що вогонь ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів.

Після гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку тіла чотирьох загиблих.

Серед них: жінка 1980 року народження, її син 2019 року народження та дві дочки 2020 та 2022 років народження.

Водночас із палаючого будинку змогла врятуватися одна дитина — дівчинка 2018 року народження.

Наразі причину займання встановлюють фахівці. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Фото : ДСНС

