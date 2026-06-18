Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно победила немку Еву Лис в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине и впервые в карьере вышла в четвертьфинал этих соревнований.

Об этом сообщает Общественное Спорт.

Свитолина вышла в четвертьфинал в Берлине: как прошел матч

К матчу против Евы Лис украинка подошла после победы в первом круге над российской теннисисткой Анной Калинской, которая досрочно завершила встречу.

Сейчас смотрят

Для Свитолиной это была вторая очная встреча с представительницей Германии — предыдущий матч украинка также выиграла весной на турнире в Штутгарте.

Первый сет Элина провела уверенно и завершила его за полчаса. Украинка дважды сделала брейк, быстро повела 5:1, после чего позволила сопернице сократить отставание, но закрыла партию на собственной подаче — 6:3.

Во втором сете борьба оставалась равной до счета 2:2.

После этого Свитолина выиграла четыре гейма подряд и завершила второй сет со счетом 6:2.

За поединок украинка выполнила шесть подач навылет и отыграла семь из восьми брейкпойнтов соперницы.

Самым напряженным стал последний гейм матча, который длился 14 розыгрышей. Свитолина несколько раз возвращала игру к равному счету и реализовала первый матчбол.

WTA 500. Берлин. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 6) — Ева Лис (Германия) — 2:0 (6:3, 6:2)

Следующая соперница украинки определится в матче между второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной и представительницей Филиппин Александрой Эалой.

Ранее Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в Берлине.

В матче первого круга украинская теннисистка победила россиянку Анну Калинскую. Встреча длилась всего 43 минуты и завершилась досрочно после отказа соперницы при счете 6:1, 4:1 в пользу украинки.

Тогда Свитолина выиграла пять геймов на подаче соперницы и почти вдвое превзошла ее по количеству выигранных розыгрышей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.