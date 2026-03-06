В Киеве правоохранители разоблачили иностранца, подозреваемого в подготовке теракта по заданию российских спецслужб.

По данным следствия, 42-летний гражданин Армении изготовил самодельное взрывное устройство и должен был заложить его в определенном месте, однако был задержан до реализации плана.

Задержание иностранца в Киеве

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, мужчина заочно сообщил о подозрении в готовке к совершению террористического акта – взрыва, который создавал опасность для жизни или здоровья людей.

Сейчас смотрят

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 УК.

По информации следствия, подозреваемый долгое время проживает в Киеве в квартире жены, но не имел стабильной работы и дохода.

Один из знакомых предложил ему подработку и передал контакт человека, который якобы мог устроить его на строительство.

– Впрочем, на самом деле работодатель оказался представителем спецслужб РФ, а предложенная работа заключалась в изготовлении взрывчатки и совершении теракта. Получив несколько тысяч гривен на карточку, мужчина согласился на сотрудничество, сообщили в прокуратуре.

Деньги на приобретение необходимых компонентов ему переводили на карточку жены. Часть средств подозреваемый тратил на собственные нужды, а остальные – на постепенное изготовление взрывчатки в квартире.

Для создания устройства он приобрел четыре мобильных телефона, SIM-карты и специальные вещества.

Действуя по инструкциям, получаемым от куратора, мужчина собрал самодельное взрывное устройство, которое впоследствии должно было заложить в месте, определенном заказчиками.

За выполнение этой задачи ему обещали заплатить 20 тысяч гривен.

Преступление не было доведено до конца, поскольку правоохранители задержали подозреваемого еще до момента заложения взрывчатки.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Прокуратура Києва

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.