У Києві правоохоронці викрили іноземця, якого підозрюють у підготовці теракту за завданням російських спецслужб.

За даними слідства, 42-річний громадянин Республіки Вірменія виготовив саморобний вибуховий пристрій і мав закласти його у визначеному місці, однак був затриманий до реалізації плану.

Затримання іноземця у Києві

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, чоловікові заочно повідомлено про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту – вибуху, який створював небезпеку для життя чи здоров’я людей.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 ККУ.

За інформацією слідства, підозрюваний тривалий час проживає у Києві у квартирі дружини, але не мав стабільної роботи та доходу.

Один зі знайомих запропонував йому підробіток та передав контакт людини, яка нібито могла влаштувати його на будівництво.

– Втім, насправді роботодавець виявився представником спецслужб РФ, а запропонована робота полягала у виготовленні вибухівки та вчиненні теракту. Отримавши кілька тисяч гривень на картку, чоловік погодився на співпрацю, – повідомили в прокуратурі.

Гроші на придбання необхідних компонентів йому переказували на картку дружини. Частину коштів підозрюваний витрачав на власні потреби, а решту – на поступове виготовлення вибухівки у квартирі.

Для створення пристрою він придбав чотири мобільні телефони, SIM-картки та спеціальні речовини.

Діючи за інструкціями, які отримував від куратора, чоловік зібрав саморобний вибуховий пристрій, який згодом мав закласти у місці, визначеному замовниками.

За виконання цього завдання йому обіцяли заплатити 20 тисяч гривень.

Злочин не був доведений до кінця, оскільки правоохоронці затримали підозрюваного ще до моменту закладення вибухівки.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Прокуратура Києва

