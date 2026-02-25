В Украине разоблачили командующего логистикой Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в одной из областей, причастных к масштабной коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Об этом сообщили генеральный прокурор Руслан Кравченко и Служба безопасности Украины.

Разоблачение коррупции при строительстве укрытий для самолетов

По информации СБУ, задержаны командующий логистикой командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

По данным расследования, они организовали схему присвоения государственных денег при строительстве фортификационных сооружений на стратегически важных объектах, в частности, оперативных аэродромах Сил обороны.

Как утверждают в СБУ, в мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных укрытий выделили 1,4 млрд грн.

Согласно результатам проверки, проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ – завысили. Однако подрядчикам все равно начали перечислять авансовые платежи.

По версии следствия, чиновники организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн, чтобы остановить проверки и скрыть растрату денег.

В Службе безопасности Украины рассказали, что обоих фигурантов задержали во время передачи $320 тыс.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений.

В командовании выразили полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию, чтобы установить все обстоятельства дела.

– Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины, – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ назначили служебное расследование, чтобы выяснить причины, которые привели к потенциальному правонарушению.

Чиновникам планируют сообщить о подозрении по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц по действующему Уголовным кодексом Украины.

