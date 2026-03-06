Ночью 6 марта во время действия комендантского часа произошло ДТП в Виннице, в котором погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

ДТП в Виннице 6 марта

Патрульные на улице 600-летия заметили автомобиль Toyota Land Cruiser. Водителю подали сигнал, чтобы тот остановился. Однако он проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться.

Сейчас смотрят

На улице Магистратской водитель Land Cruiser наехал на подметально-уборочную машину, за рулем которой находился 55-летний мужчина. От полученных травм мужчина скончался на месте.

25-летнего водителя Land Cruiser освидетельствовали — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. В салоне автомобиля также находился 25-летний пассажир.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

За такое правонарушение предусмотрено наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что 24 февраля вечером во Львовской области произошло ДТП. Прокурор за рулем автомобиля наехал на двух детей. В результате полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте происшествия, 9-летний мальчик был доставлен в больницу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.