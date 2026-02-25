В Полтавском районе произошло ДТП со школьным автобусом, в результате чего пострадали трое детей.

ДТП на Полтавщине 25 февраля: что известно

25 февраля около 8:30 произошло ДТП возле села Черняковка Чутовской территориальной громады Полтавского района. Школьный автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, пишет отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В салоне авто, кроме водителя, находилось 15 детей всех возрастов, двое учителей и один работник школы. Предварительно телесные повреждения получили трое детей — мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет.

Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи они были доставлены в больницу.

Следственным подразделением полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате чего люди получили средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следственно-оперативной группой.

К слову, 24 февраля около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района прокурор совершил наезд на двух детей. 14-летняя девочка скончалась от полученных травм, 9-летнего мальчика госпитализировали.

