Вночі 6 березня під час дії комендантської години сталася ДТП у Вінниці, в якій загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

ДТП у Вінниці 6 березня

Патрульні на вулиці 600-річчя помітили автівку Toyota Land Cruiser. Водієві подали сигнал, щоб той зупинився. Однак він проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати.

Зараз дивляться

На вулиці Магістратській водій Land Cruiser наїхав на підмітально-прибиральну машину, за кермом якої перебував 55-річний чоловік. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

25-річного водія Land Cruiser освідували — він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. У салоні автівки також був 25-річний пасажир.

За цим фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання — до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.