Вночі Росія балістикою атакувала Київ. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Нічна атака на Київ 7 березня

Близько другої години ночі Віталій Кличко попередив, що у столиці працює протиповітряна оборона, і закликав мешканців бути в укриттях.

Так, внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Рятувальники ДСНС пожежу ліквідували.

У Деснянському районі на дорозі виявили уламок ракети. На щастя, без пожежі та потерпілих.

У Дніпровському районі на трьох локаціях виявили уламки. Також без пожеж та постраждалих.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі російський ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування. Всього загарбники запустили понад 500 цілей, зокрема: дві гіперзвукові ракети Циркон, 13 балістичних ракет Іскандер, 14 крилатих ракет Калібр та 480 ударних безпілотників.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у низці областей, а саме: у Харкові, Одесі, на Хмельниччині та Вінниччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

