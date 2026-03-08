Впервые в Киеве с визитом премьер Нидерландов Йеттен: о чем договорились с Зеленским
- Роб Еттен прибыл в столицу впервые после назначения на должность 23 февраля 2026 года.
- Еттен вместе с Владимиром Зеленским посетили Стену памяти, где почтили память погибших украинских воинов.
- Еттен и Кулеба вместе посетили разрушенную российской ракетой девятиэтажку в Святошинском районе Киева
Сегодня, 8 марта, в Киев впервые после назначения на должность прибыл с визитом премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Визит Роба Йеттена в Киев: что известно
В Офисе президента Украины сообщили о визите премьера Нидерландов Роба Йеттена в Киев 8 марта.
Это первый визит Йеттена в столицу после назначения на должность 23 февраля 2026 года.
Сегодня нидерландский премьер вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Стену памяти в Киеве, где почтили память погибших украинских защитников и защитниц.
Today, together with the Prime Minister of the Netherlands, Rob Jetten @MinPres, we honored the fallen Ukrainian defenders at the Wall of Remembrance.
We thank each and every one. We remember and honor the feat of our heroes – all those who stood up to defend Ukraine and gave… pic.twitter.com/qTxpb2XL0Z
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026
— Спасибо каждому и каждой. Помним и чтим подвиг наших героев – всех, кто стал на защиту Украины и отдал свою жизнь в этой борьбе за независимость, – написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил премьер-министра Нидерландов за такой символический визит в Украину – почти сразу после начала работы во главе нового правительства.
Украинский президент сообщил Робу Йеттену о ситуации на поле боя, о российских атаках, которые ни дня не прекращаются.
— Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке каждый день, пока идет война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемый ежегодный объем – €3 млрд ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас и позволяет покупать ракеты для ПВО, – отметил Владимир Зеленский.
По словам главы государства важно, что вместе с Нидерландами Украина производит оружие и обязательно будет эту совместную работу продолжать и увеличивать.
В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, принятым 8 марта.
Кроме того, были предметно обсуждены во время встречи инвестиции, лицензии, возможные объемы производства.
— Нидерланды поддерживают нас с первых дней этой войны и во многих измерениях. Это и оборонная поддержка, и помощь нашей энергетике, и поддержка санкций против России, и политическая поддержка для Украины. Спасибо за это, – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, с Йеттеном встретился также вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Они посетили 9-этажку в Святошинском районе Киева, где 31 июля 2025 года российская ракета разрушила подъезд.
Тогда погибли 29 человек, среди них 5 детей, более 150 получили ранения. Удар полностью уничтожил 18 квартир, еще 54 были повреждены.
— По программе єВідновлення уже выдано 87 жилищных сертификатов на сумму 94 млн грн. Еще 32 семьям начислено 1,6 млн грн компенсаций для восстановления поврежденного жилья, – отметил Кулеба.
Алексей Кулеба добавил, что вместе с премьером Нидерландов обсудили дальнейшее сотрудничество по восстановлению жилья и усилению энергетической устойчивости.
Отметим, что утром 8 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 8 марта переговоров с европейскими партнерами по усилению систем ПВО и санкций против России.
Напомним, что 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабной войны в Украину прибыла президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, а также лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8) — Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании.