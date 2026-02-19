Правительство Нидерландов направило дополнительную помощь в размере €2 млн на поиск и возвращение украинских детей, которых похитила Россия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Нидерландов.

Норвегия предоставила помощь для поиска похищенных РФ детей

Эти средства предназначены для поставки Украине наборов ДНК. Оборудование будет применяться при тестировании членов семей пропавших без вести украинских детей.

После возвращения детей из России результаты тестов позволят быстрее устанавливать их личности и возвращать в семьи.

Часть финансовой помощи будет использована для обеспечения психосоциальной поддержки детей и их семей после возвращения из российской депортации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на ноябрь в России обнаружили около 400 мест пребывания похищенных украинских детей.

Он подчеркнул, что важно привлечь как можно больше лидеров и известных людей для возвращения украинских детей, похищенных РФ.

Недавно в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп в третий раз посодействовала возвращению похищенных украинских детей в их семьи.

Из-за принудительного перемещения детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

