За тиждень Росія застосувала проти України майже 1750 ударних безпілотників, 1530 керованих авіаційних бомб і 39 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну за тиждень

За словами Володимира Зеленського, російські війська протягом останнього тижня тисячі разів атакували Україну різними видами озброєння.

Зокрема, ворог використав майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб та 39 ракет.

— Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, важливими залишаються постачання в межах програми PURL, а також подальше посилення санкцій проти Росії та її союзників, які допомагають фінансувати війну.

— Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати, –наголосив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що Україна планує обговорити ці питання з європейськими партнерами під час перемовин 8 березня.

Раніше президент підбив підсумки атак Росії на Україну за період зими. За його словами, Росія застосувала понад 34 тис. повітряних цілей для обстрілів України взимку 2025–2026.

