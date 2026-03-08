Сьогодні, 8 березня, до Києва вперше після призначення на посаду прибув з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Візит Роба Єттена до Києва: що відомо

В Офісі президента України повідомили про візит прем’єра Нідерландів Роба Єттена до Києва 8 березня.

Це перший візит Єттена до столиці після призначення на посаду 23 лютого 2026 року.

Сьогодні нідерландський прем’єр разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Стіну пам’яті в Києві, де вшанували загиблих українських захисників та захисниць.

Today, together with the Prime Minister of the Netherlands, Rob Jetten @MinPres, we honored the fallen Ukrainian defenders at the Wall of Remembrance. We thank each and every one. We remember and honor the feat of our heroes – all those who stood up to defend Ukraine and gave… pic.twitter.com/qTxpb2XL0Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

— Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність, – написав Зеленський.

Глава держави подякував премʼєр-міністру Нідерландів за такий символічний візит до України – майже відразу після початку роботи на чолі нового уряду.

Український президент повідомив Робу Єттену про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються.

— Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг – €3 млрд щороку. Також Нідерланди інвестують у програму PURL, яка є критичною для нас і дозволяє купувати ракети для ППО, — зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, важливо, що разом із Нідерландами Україна виробляє зброю і обовʼязково буде цю спільну роботу продовжувати та збільшувати.

Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку було ухвалено 8 березня.

Крім того, було предметно обговорено під час зустрічі інвестиції, ліцензії, можливі обсяги виробництва.

— Нідерланди підтримують нас від перших днів цієї війни та в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, і допомога нашій енергетиці, і підтримка санкцій проти Росії, також політична підтримка для України. Дякую за це, — сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, з Єттеном зустрівся також віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Вони відвідали 9-поверхівку у Святошинському районі Києва, у якому 31 липня 2025 року російська ракета зруйнувала під’їзд.

Тоді загинули 29 людей, серед них 5 дітей, понад 150 осіб отримали поранення. Удар повністю знищив 18 квартир, ще 54 були пошкоджені.

— За програмою єВідновлення вже видано 87 житлових сертифікатів на суму 94 млн грн. Ще 32 родинам нараховані 1,6 млн грн компенсацій для відновлення пошкодженого житла, – зазначив Кулеба.

Олексій Кулеба додав, що разом з прем’єром Нідерландів обговорили подальшу співпрацю у відбудові житла та посиленні енергетичної стійкості.

Принагідно зауважимо, що вранці 8 березня президент України Володимир Зеленський анонсував проведення 8 березня переговорів із європейськими партнерами щодо посилення систем ППО та санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що 24 лютого, у четверту річницю повномасштабної війни до України прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, очільник Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) — Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

