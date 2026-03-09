Атака на Запорожье: дрон РФ ударил по частному дому, возник пожар
В ночь на 9 марта Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 9 марта: что известно
Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Впоследствии российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом, в котором возник пожар.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сейчас соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.
Окончательные последствия атаки на Запорожье 9 марта устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.
Фото: Запорожская ОГА