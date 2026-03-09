В ночь на 9 марта Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 9 марта: что известно

Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Впоследствии российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом, в котором возник пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сейчас соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.

Окончательные последствия атаки на Запорожье 9 марта устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

