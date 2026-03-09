У ніч проти 9 березня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 9 березня: що відомо

Перед вибухами у Запоріжжя Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Згодом російські війська завдали атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, у якому виникла пожежа.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці події.

Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 9 березня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

