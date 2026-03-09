Атака на Запоріжжя: дрон РФ вдарив по приватному будинку, виникла пожежа
У ніч проти 9 березня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 9 березня: що відомо
Перед вибухами у Запоріжжя Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Згодом російські війська завдали атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, у якому виникла пожежа.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці події.
Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 9 березня встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.
Фото: Запорізька ОВА