В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта произвел выстрелы из стартового пистолета.

Стрельба в Ивано-Франковске 8 марта: что известно

Как сообщила полиция Ивано-Франковской области, 8 марта в 19:01 на линию “102” поступило сообщение о том, что неизвестный совершил выстрелы.Это произошло на улице Сорохтея в Ивано-Франковске, вблизи продуктового магазина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные. В ходе проверки информации полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт.

В ходе словесного спора один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.

Правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

К слову, 8 марта в Хмельницком нетрезвый военнослужащий устроил стрельбу с балкона многоэтажки, выпустив около 90 патронов из автоматического оружия.

