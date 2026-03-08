В Ивано-Франковске во время конфликта произошла стрельба
- В Ивано-Франковске мужчина произвел выстрелы из стартового пистолета.
- Полицейские установили, что стрельба произошла во время конфликта между группой мужчин.
- Известно, что мужчина, который стрелял из пистолета, был в состоянии алкогольного опьянения.
В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта произвел выстрелы из стартового пистолета.
Стрельба в Ивано-Франковске 8 марта: что известно
Как сообщила полиция Ивано-Франковской области, 8 марта в 19:01 на линию “102” поступило сообщение о том, что неизвестный совершил выстрелы.Это произошло на улице Сорохтея в Ивано-Франковске, вблизи продуктового магазина.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные. В ходе проверки информации полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт.
В ходе словесного спора один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.
Правоохранители оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
К слову, 8 марта в Хмельницком нетрезвый военнослужащий устроил стрельбу с балкона многоэтажки, выпустив около 90 патронов из автоматического оружия.