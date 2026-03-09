В Сумской области пьяный чиновник лесхоза сбил 15-летнюю девушку: водитель задержан
- В Кролевце чиновник госпредприятия Леса Украины на служебном автомобиле наехал на девушку, которая шла по обочине дороги.
- Предварительное освидетельствование подтвердило опьянение водителя, сейчас он задержан, а 15-летняя пострадавшая с тяжелыми травмами находится в больнице.
В городе Кролевец Сумской области пьяный работник лесхоза сбил 15-летнюю девушку на служебном автомобиле.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
ДТП в городе Кролевец
По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области работник филиала Северного лесного фонда государственного предприятия Леса Украины управлял служебным автомобилем.
Как утверждают в Офисе генпрокурора, чиновник наехал на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.
Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.
Как рассказали в Офисе генпрокурора, водителя задержали правоохранители.
Ему сообщили о подозрении по 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
По информации Офиса генпрокурора, мужчине планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.