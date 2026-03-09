В городе Кролевец Сумской области пьяный работник лесхоза сбил 15-летнюю девушку на служебном автомобиле.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

ДТП в городе Кролевец

По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области работник филиала Северного лесного фонда государственного предприятия Леса Украины управлял служебным автомобилем.

Как утверждают в Офисе генпрокурора, чиновник наехал на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, водителя задержали правоохранители.

Ему сообщили о подозрении по 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

По информации Офиса генпрокурора, мужчине планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

