На Сумщині п’яний посадовець лісгоспу збив 15-річну дівчину: водія затримано
- У Кролевці посадовець держпідприємства Ліси України на службовому авто наїхав на дівчину, яка йшла узбіччям дороги.
- Попереднє освідування підтвердило сп’яніння водія, наразі він затриманий, а 15-річна потерпіла з тяжкими травмами перебуває у лікарні.
У місті Кролевець Сумської області п’яний працівник лісгоспу збив 15-річну дівчину на службовому автомобілі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
ДТП у місті Кролевець
За даними слідства, 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області працівник філії Північного лісового фонду державного підприємства Ліси України керував службовим автомобілем.
Як стверджують в Офісі генпрокурора, посадовець наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги.
Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 15-річна дівчина дістала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, водія затримали правоохоронці.
Йому повідомили про підозру за 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
За інформацією Офісу генпрокурора, чоловіку планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.