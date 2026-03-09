У місті Кролевець Сумської області п’яний працівник лісгоспу збив 15-річну дівчину на службовому автомобілі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

ДТП у місті Кролевець

За даними слідства, 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області працівник філії Північного лісового фонду державного підприємства Ліси України керував службовим автомобілем.

Як стверджують в Офісі генпрокурора, посадовець наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги.

Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 15-річна дівчина дістала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, водія затримали правоохоронці.

Йому повідомили про підозру за 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

За інформацією Офісу генпрокурора, чоловіку планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

