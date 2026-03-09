В Івано-Франківській області військовозобов’язаний чоловік напав на групу оповіщення територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Внаслідок події поранено двох працівників ТЦК.

Напад на представників ТЦК в Івано-Франківській області

Як повідомляє Оперативне командування Захід, це сталося близько 06:30 ранку 9 березня на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району, розташованого в Івано-Франківській області.

Зазначається, що під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаний чоловік влаштував різанину. Він завдав двом представникам першого відділу Калуського РТЦК тножові колото-різані рани: одному в область шиї, іншому – у руку та плече.

В ОК Захід стверджують, що це відбулося у момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у чоловіка військово-облікові документи.

Однак громадянин почав тікати, а коли його наздогнали, то кинувся на групу оповіщення з ножем. Представників ТЦК доставили до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

Як зазначають в ОК Захід, чоловіка розшукують представники поліції.

Там нагадали, що відповідальність за напад на військовослужбовців передбачено статтями 114-1 та 350 Кримінального кодексу України. Згідно з ними, може бути від п’яти до 12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості нанесених ушкоджень та кваліфікації злочину.

Як наголосили в ОК Захід, усі прояви насильства щодо військовослужбовців отримуватимуть принципову правову оцінку, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.

