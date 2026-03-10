Атака на Харьков: дрон попал между домами, среди пострадавших — ребенок
В ночь на 10 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Атака на Харьков 10 марта: что известно
По его словам, один из вражеских беспилотников попал в частный сектор Холодногорского района Харькова.
В результате атаки на Харьков повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Впоследствии российские войска нанесли еще один удар по этому же району города. Второй дрон попал в дорогу между домами в частном секторе.
После повторной атаки на Харьков стало известно о пострадавших.
По последним данным, количество раненых возросло до четырех, среди них 10-летняя девочка.
Сейчас на месте работают спасатели, медики и коммунальные службы, которые обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.