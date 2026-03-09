Взрывы в Днепре прогремели поздно вечером 9 марта. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города.

Взрывы в Днепре 9 марта: какие последствия

О взрывах в Днепре сегодня корреспонденты Суспільного сообщили в 23:02 и 23:06.

Позже информацию подтвердили в Днепропетровской ОВА.

— Взрывы, которые слышат жители Днепра – работа нашей ПВО. В области продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах, — написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Воздушные силы в 22:58 сообщали, что вражеские беспилотники движутся в направлении города.

В 23:56 Ганжа написал, что россияне снова атакуют Днепр.

В результате атаки произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка.

Два человека ранены в результате вражеской атаки.

— 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался, — отметил глава ОВА.

Напомним, сегодня вечером прогремели взрывы в Харькове.

Россияне нанесли удар по городу с помощью беспилотников. Вспыхнул пожар, шесть человек пострадали.

В Индустриальном районе повреждено остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей. Две машины загорелись.

Также взрывы прогремели в Одессе. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении города.

