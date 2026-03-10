В Никополе пострадали пять полицейских и гражданская сотрудница в результате ударов российской армии по административному зданию и автомобилю правоохранителей.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Атака на Никополь 10 марта

По данным правоохранителей, сегодня утром российские войска направили FPV-дрон по полицейскому автомобилю.

В результате атаки тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, который находился за рулем служебного транспортного средства.

Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Сейчас состояние раненого остается тяжелым, уточнили в полиции.

В результате этого же взрыва акубаротравмы получил еще один правоохранитель.

Позже российская армия атаковала здание Никопольского районного управления полиции беспилотниками. В результате ударов травмировался 38-летний полицейский, еще трое правоохранителей получили акубаротравмы.

Как рассказали в Нацполиции, в результате атак повреждено административное здание полиции, имущество внутри и несколько автомобилей.

Отмечается, что полностью уничтожены две служебные машины полиции.

Кроме этого, поврежден автомобиль спасателей, которые прибыли на вызов для эвакуации пострадавших.

По данным Нацполиции, на месте обстрела работают следователи, сейчас идет сбор вещественных доказательств.

