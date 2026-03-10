У Нікополі постраждали п’ятеро поліцейських і цивільна працівниця внаслідок ударів російської армії по адмінбудівлі та автомобілю правоохоронців.

Про це повідомила Національна поліція України.

Атака на Нікополь 10 березня

За даними правоохоронців, сьогодні вранці російські війська скерували FPV-дрон по поліцейському автомобілю.

Внаслідок атаки важкі поранення дістав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом службового транспортного засобу.

Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Наразі стан пораненого залишається тяжким, уточнили у поліції.

Внаслідок цього ж вибуху акубаротравми зазнав ще один правоохоронець.

Пізніше російська армія атакувала будівлю Нікопольського районного управління поліції безпілотниками. Внаслідок ударів травмувався 38-річний поліцейський, ще троє правоохоронців дістали акубаротравми.

Як розповіли у Нацполіції, через атаки пошкоджено адміністративну будівлю поліції, майно всередині та кілька автомобілів.

Зазначається, що повністю знищені дві службові автівки поліції.

Крім цього, пошкоджено автомобіль рятувальників, які прибули на виклик для евакуації постраждалих.

За даними Нацполіції, на місці обстрілу працюють слідчі, зараз триває збір речових доказів.

Фото : Нацполіція

