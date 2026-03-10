Склады топлива, РЭБ и артиллерия: Силы обороны поразили стратегические объекты РФ
- Силы обороны Украины в ночь на 10 марта провели серию успешных атак, поразив склады горюче-смазочных материалов, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками врага.
- Кроме техники, под удары попали подразделения артиллерии и районы сосредоточения личного состава российских войск в Донецкой и Запорожской областях.
Информацию об успешных поражениях в ночь на 10 марта подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что украинские ударные дроны успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.
Силы обороны Украины поразили также пункт управления ударными беспилотниками недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии в окрестностях Сухецкого и артиллерийскую пушку россиян возле Дорожнянки Донецкой области.
Кроме этого, украинские защитники атаковали скопления живой силы армии России в районах Новониколаевки Запорожской области, Селидового и Покровска Донецкой области.
Как утверждают в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины будут предпринимать шаги, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала России.