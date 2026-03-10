Силы обороны Украины поразили склады горюче-смазочных материалов, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотниками, артиллерию и скопления живой силы российских войск.

ВСУ поразили склады, станцию РЭБ и пункт управления БпЛА РФ

Информацию об успешных поражениях в ночь на 10 марта подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские ударные дроны успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Сейчас смотрят

Силы обороны Украины поразили также пункт управления ударными беспилотниками недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии в окрестностях Сухецкого и артиллерийскую пушку россиян возле Дорожнянки Донецкой области.

Кроме этого, украинские защитники атаковали скопления живой силы армии России в районах Новониколаевки Запорожской области, Селидового и Покровска Донецкой области.

Как утверждают в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины будут предпринимать шаги, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.