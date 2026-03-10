Сьогодні в селищі Авангард, що на околиці Одеси, сталася пожежа на території ринку 7-й кілометр.

Про це повідомляють у ДСНС.

Пожежа на ринку 7-й кілометр: що відомо

Вогонь охопив три торговельні павільйони, піднявся густий стовп чорного диму і була загроза швидкого розповсюдження полум’я.

Наразі ринок повністю знеструмлений.

Рятувальники ДСНС локалізували та загасили пожежу на площі 80 кв. м, врятували від знищення поруч розташовані торговельні павільйони.

На щастя, ніхто не постраждав.

Від ДСНС залучались сім одиниць техніки та 24 рятувальника, також пожежу ліквідовували Центр безпеки громадян Авангард та добровільна пожежна дружина (ДПД) 7-й км.

Ринок 7 кілометр є одним із найбільших у Східній Європі.

Нагадаємо, що 5 березня сталася пожежа у будинку у Вербівцях Хмельницької області. Мати та троє малолітних дітей загинули.

У травні минулого року внаслідок пожежі, яка спалахнула у господарчій будівлі в селі Нові Маяки Березівського району Одеської області, загинули двоє дітей – хлопчики 2018 та 2019 років народження.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

