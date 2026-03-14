Атака на Бровары и еще 4 района области: есть погибшие и пострадавшие
- В ночь на 14 марта Россия атаковала Киевскую область.
- Больше всего повреждений зафиксировано в Обуховском и Броварском районах, также под ударом РФ оказались Вышгородский, Бучанский и Белоцерковский районы.
- Известно, что в результате вражеского обстрела погибли четыре человека, 15 жителей области пострадали.
Россия в ночь на 14 марта в очередной раз атаковала Киевскую область, есть пострадавшие и разрушения в Броварах, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. На данный момент известно о четырех погибших и 15 пострадавших.
Атака на Бровары 14 марта 2026: что известно
Как сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, в результате ракетной атаки города есть пострадавшие и двое погибших.
— Сейчас имеем следующую уточненную и подтвержденную информацию о пострадавших в результате вражеской атаки — двое погибших, четыре человека получили повреждения, — написал он в Telegram.
Сапожко отметил, что люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет предоставлена позже.
Также в результате атаки на Бровары был поврежден фасад и окна многоквартирного жилого дома, несколько автомобилей по бульвару Независимости.
Со своей стороны глава Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что в Броварском районе повреждены два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.
Атака на Киевщину 14 марта 2026: что известно
Под ударом РФ оказались и другие районы столицы – Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Белоцерковский.
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки на Киевщину погибли 4 человека, а 15 — пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
В частности, в Вышгородском районе повреждены многоэтажки и складские помещения, в Броварском районе два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.
В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.
В Бучанском районе поврежден частный дом.
Информация о разрушениях продолжает поступать. Число пострадавших, к сожалению, растет.
На всех местах происшествия работают работники ГСЧС, медики, полиция, коммунальные службы. Разворачиваются штабы помощи. Люди получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.
