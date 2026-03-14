Россия в ночь на 14 марта в очередной раз атаковала Киевскую область, есть пострадавшие и разрушения в Броварах, Вышгородском, Обуховском и Бучанском районах. На данный момент известно о четырех погибших и 15 пострадавших.

Атака на Бровары 14 марта 2026: что известно

Как сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, в результате ракетной атаки города есть пострадавшие и двое погибших.

— Сейчас имеем следующую уточненную и подтвержденную информацию о пострадавших в результате вражеской атаки — двое погибших, четыре человека получили повреждения, — написал он в Telegram.

Сапожко отметил, что люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет предоставлена ​​позже.

Сейчас смотрят

Также в результате атаки на Бровары был поврежден фасад и окна многоквартирного жилого дома, несколько автомобилей по бульвару Независимости.

Со своей стороны глава Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что в Броварском районе повреждены два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

Атака на Киевщину 14 марта 2026: что известно

Под ударом РФ оказались и другие районы столицы – Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Белоцерковский.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки на Киевщину погибли 4 человека, а 15 — пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

В частности, в Вышгородском районе повреждены многоэтажки и складские помещения, в Броварском районе два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

В Бучанском районе поврежден частный дом.

Информация о разрушениях продолжает поступать. Число пострадавших, к сожалению, растет.

На всех местах происшествия работают работники ГСЧС, медики, полиция, коммунальные службы. Разворачиваются штабы помощи. Люди получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.