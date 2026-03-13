РФ ударила Искандером вблизи автобуса Харьков-Великий Бурлук: есть жертва и раненые
Три человека погибли и четверо получили ранения в результате попадания ракеты Искандер вблизи рейсового автобуса Харьков–Великий Бурлук в Харьковской области.
Об этом сообщили глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич и Офис Генерального прокурора Украины.
Удар по автобусу Харьков–Великий Бурлук: что известно
По словам Андрея Канашевича, около 09:15 13 марта российские войска нанесли удар по дороге вблизи села Новая Александровка Великобурлукской общины.
По уточненной информации, для атаки враг использовал ракету типа Искандер-М.
В результате попадания был поврежден рейсовый автобус Харьков–Великий Бурлук.
По оперативной информации, в результате обстрела погибли три человека — водитель и двое пассажиров.
Еще четверо человек — три пассажирки автобуса и местный житель — получили ранения.
В результате атаки повреждены сам автобус и прилегающие дома.
По данному факту начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.
В результате атаки были повреждены три жилых дома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1479 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Андрей Канашевич