Три человека погибли и четверо получили ранения в результате попадания ракеты Искандер вблизи рейсового автобуса Харьков–Великий Бурлук в Харьковской области.

Об этом сообщили глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич и Офис Генерального прокурора Украины.

Удар по автобусу Харьков–Великий Бурлук: что известно

По словам Андрея Канашевича, около 09:15 13 марта российские войска нанесли удар по дороге вблизи села Новая Александровка Великобурлукской общины.

По уточненной информации, для атаки враг использовал ракету типа Искандер-М.

В результате попадания был поврежден рейсовый автобус Харьков–Великий Бурлук.

По оперативной информации, в результате обстрела погибли три человека — водитель и двое пассажиров.

Еще четверо человек — три пассажирки автобуса и местный житель — получили ранения.

В результате атаки повреждены сам автобус и прилегающие дома.

По данному факту начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклею Харьковской области ударными беспилотниками.

В результате атаки были повреждены три жилых дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1479 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Андрей Канашевич

