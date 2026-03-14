Росія в ніч на 14 березня вкотре атакувала Київську область, є постраждалі та руйнування у Броварах, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах. Наразі відомо про 5 загиблих та 14 постраждалих.

Оновлено о 9.15.

Атака на Бровари 14 березня 2026 року: що відомо

Як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в ефірі телемарафону о 9:15, підтвердився третій загиблий у Броварах. У лікарні наразі перебуває 9 поранених. Вісім у стабільному стані, один – у дуже важкому стані.

Раніше він інформував, що люди продовжують звертатися до лікарень, тому точну інформацію щодо кількості поранених буде надано пізніше.

Також внаслідок атаки на Бровари було пошкоджено фасад та вікна багатоквартирного житлового будинку, декілька автомобілів по бульвару Незалежності.

Зі свого боку голова Київської ОВА Микола Калашник проінформував, що у Броварському районі пошкоджені два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив. Пошкоджено також автомобілі.

Атака на Київщину 14 березня 2026 року: що відомо

Під ударом РФ опинилися й інші райони столиці – Вишгородський, Обухівський, Бучанський та Білоцерківський.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, внаслідок атаки на Київщину загинуло 4 людини, а 15 – постраждали. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення, у Броварському районі — два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив. Пошкоджено також автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок.

На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю.

Інформація щодо руйнувань продовжує надходити. Кількість постраждалих, на жаль, зростає.

На всіх місцях подій працюють рятівники, медики, поліція, комунальні служби. Розгортаються штаби допомоги. Люди отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

