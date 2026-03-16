Стрельба в Запорожье: патрульный применил оружие против военного в СОЧ
- В Запорожье во время задержания предполагаемых грабителей полицейский применил табельное оружие против агрессивного мужчины, который угрожал правоохранителям предметом, похожим на пистолет.
- Вскоре нападавшего, который оказался военным в статусе СОЧ, нашли мертвым, а по факту инцидента ГБР начало расследование правомерности действий патрульного.
В Запорожье в Хортицком районе произошла стрельба. Сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие. Погиб военнослужащий, самовольно оставивший часть (СОЧ).
Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины.
Стрельба в Запорожье: какие последствия
По данным Нацполиции, 16 марта около 06:30 экипаж патрульных получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе Запорожья и попытке кражи мобильного телефона.
Когда правоохранители прибыли на место инцидента, они обнаружили мужчину, который указал на двух человек, возможно причастных к преступлению.
Во время выяснения обстоятельств происшествия один из них начал вести себя агрессивно и игнорировал требования полиции. Мужчина начал приближаться к правоохранителям, достав предмет, по внешним признакам похожий на пистолет.
Полицейский попытался отойти на безопасное расстояние, но мужчина начал его преследовать. В ответ патрульный применил табельное оружие.
– В соответствии со ст. 46 закона Украины О Национальной полиции, для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, совершив два выстрела, – говорится в сообщении.
Один из мужчин сбежал, а другого задержали с применением спецсредств после того, как он оказал сопротивление патрульным и пытался использовать газовый баллончик.
Вскоре полицейские обнаружили нападавшего мертвым во время осмотра прилегающей территории. Установлено, что погибший был военнослужащим, ранее самовольно оставившим часть. Статус СОЧ имеет и его сообщник.
В Национальной полиции назначили служебное расследование по вопросу о правомерности применения огнестрельного оружия.
В настоящее время ГБР возбудило уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Проводится досудебное расследование.