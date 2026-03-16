В Запорожье в Хортицком районе произошла стрельба. Сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие. Погиб военнослужащий, самовольно оставивший часть (СОЧ).

Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины.

Стрельба в Запорожье: какие последствия

По данным Нацполиции, 16 марта около 06:30 экипаж патрульных получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе Запорожья и попытке кражи мобильного телефона.

Сейчас смотрят

Когда правоохранители прибыли на место инцидента, они обнаружили мужчину, который указал на двух человек, возможно причастных к преступлению.

Во время выяснения обстоятельств происшествия один из них начал вести себя агрессивно и игнорировал требования полиции. Мужчина начал приближаться к правоохранителям, достав предмет, по внешним признакам похожий на пистолет.

Полицейский попытался отойти на безопасное расстояние, но мужчина начал его преследовать. В ответ патрульный применил табельное оружие.

– В соответствии со ст. 46 закона Украины О Национальной полиции, для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, совершив два выстрела, – говорится в сообщении.

Один из мужчин сбежал, а другого задержали с применением спецсредств после того, как он оказал сопротивление патрульным и пытался использовать газовый баллончик.

Вскоре полицейские обнаружили нападавшего мертвым во время осмотра прилегающей территории. Установлено, что погибший был военнослужащим, ранее самовольно оставившим часть. Статус СОЧ имеет и его сообщник.

В Национальной полиции назначили служебное расследование по вопросу о правомерности применения огнестрельного оружия.

В настоящее время ГБР возбудило уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Проводится досудебное расследование.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.