У Запоріжжі в Хортицькому районі відбулася стрілянина. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. Загинув військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ).

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Національна поліція України.

Стрілянина у Запоріжжі: які наслідки

За даними Нацполіції, 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульних отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі Запоріжжя та спробу викрасти мобільний телефон.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, що виявили чоловіка, який вказав на двох людей, які можуть бути причетними до злочину.

Під час з’ясування обставин події один із них почав поводитися агресивно та ігнорував вимоги поліції. Чоловік почав наближатися до правоохоронців, діставши предмет, за зовнішніми ознаками схожий на пістолет.

Поліцейський спробував відійти на безпечну відстань, але чоловік почав його переслідувати. У відповідь патрульний застосував табельну зброю.

– Відповідно до ст. 46 закону України Про Національну поліцію, для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли, – йдеться у повідомленні.

Один із чоловіків втік, а іншого затримали із застосуванням спецзасобів після того, як він чинив опір патрульним і намагався використати газовий балончик.

Згодом поліцейські знайшли нападника мертвим під час огляду прилеглої території. Встановлено, що загиблий був військовим, який раніше самовільно залишив частину. Статус СЗЧ має і його спільник.

У Національній поліції призначили службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї.

Наразі ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

