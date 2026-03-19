В ночь на 19 марта российские беспилотники массово атаковали Одессу.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу сегодня ночью: что известно

Взрывы в Одессе прогремели поздно вечером 18 марта.

Сейчас смотрят

Тогда председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Утром руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении жилой многоэтажки в одном из районов города и нежилого здания в другом районе.

Утром Олег Кипер уточнил, что в результате ночной атаки на Одессу зафиксированы разрушения и пожары в жилых домах в трех районах города.

В частности под удар попала территория коммунального предприятия, где повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.

В Приморском районе повреждены 12 жилых домов. Двух пострадавших госпитализировали. Коммунальные службы расчищают прилегающие территории и закрывают выбитые окна.

На месте работает оперативный штаб, где жителям уже предоставили более 20 консультаций по дальнейшим действиям и оформлению помощи.

В Киевском районе повреждено общежитие одного из университетов и 22-этажный жилой дом (там вспыхнул пожар на 14-м этаже).

С многоэтажки, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, эвакуировали 70 человек.

Всего там выбито около 180 окон. С 01:10 на месте развернули штаб, к работам привлекли более 40 работников коммунальных служб и спецтехнику. Одному пострадавшему помощь оказали на месте.

В Хаджибейском районе частично разрушен двухэтажный жилой дом. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна.

Также продолжается составление актов обследования по обращениям жителей.

На всех локациях работают оперативные штабы, специалисты районных администраций и коммунальные предприятия.

В городе продолжают собирать информацию о масштабах разрушений и уточнять окончательные последствия атаки.

Всего во время атаки на Одессу 19 марта пострадали три человека.

Психологи ГСЧС оказали помощь 19 гражданам, в том числе троим детям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1485-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ГВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.