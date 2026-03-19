Уночі проти 19 березня російські безпілотники масово атакували Одесу.

Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу сьогодні вночі: що відомо

Вибухи в Одесі прогриміли пізно ввечері 18 березня.

Тоді голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони, і закликав жителів залишатися у безпечних місцях.

Згодом керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив про пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста та нежитлової будівлі в іншому районі.

Уранці Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки на Одесу сталися руйнування та пожежі в житлових будинках у трьох районах міста.

Зокрема, під удар потрапила територія комунального підприємства, де пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.

У Приморському районі пошкоджено 12 житлових будинків. Двох постраждалих госпіталізували. Комунальні служби розчищають прилеглі території та закривають вибиті вікна.

На місці працює оперативний штаб, де мешканцям уже надали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

У Київському районі пошкоджено гуртожиток одного з університетів та 22-поверховий житловий будинок (там спалахнула пожежа на 14-му поверсі).

Із багатоповерхівки, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, евакуювали 70 осіб.

Загалом там вибито близько 180 вікон. З 01:10 на місці розгорнули штаб, до робіт залучили понад 40 працівників комунальних служб і спецтехніку. Одному постраждалому допомогу надали на місці.

У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна.

Також триває складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

На всіх локаціях працюють оперативні штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства.

У місті продовжують збирати інформацію про масштаби руйнувань та уточнювати остаточні наслідки атаки.

Загалом під час атаки на Одесу 19 березня постраждали троє людей.

Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, зокрема трьом дітям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

Фото: Одеська МВА

