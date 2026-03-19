В университете МВД в Днепре начали служебное расследование в рамках ненадлежащего поведения курсантов во время участия в поисковых мероприятиях.

В Днепровском государственном университете внутренних дел (ДГУВД) начали служебное расследование относительно действий курсантов во время участия в поисковых мероприятиях, говорится на Facebook-странице учебного заведения.

Вечером 18 марта в соцсети появилась информация, что курсант университета, привлеченный к розыску пропавшей несовершеннолетней девочки, сделал снимок на фоне ее трупа.

— Во время проведения расследования уже установлены лица, причастные к инциденту. Руководство учебного заведения решительно осуждает любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, связанных с трагедиями и гибелью людей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобное поведение — недопустимо для студента заведения системы МВД и будущего правоохранителя.

Продолжается служебное расследование для установления обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям всех причастных.

Временно исполняющий обязанности ректора ДГУВД Игорь Магдалина в комментарии Суспільному рассказал, что курсант, который сфотографировался с телом умершей девочки учится на первом курсе факультета криминальной полиции. В университете его характеризуют положительно, поскольку парень хорошо учится, занимается спортом, участвует в общественных мероприятиях.

Также, по словам Магдалина, за ним не зафиксировано ни одного правонарушения.

— Курсант характеризуется положительно. Он хорошо учится, занимается спортом, участвует в общественных мероприятиях, волонтерской деятельности. То есть, за этим курсантом никаких плохих поступков не было. И именно сейчас мы в шоке, потому что это очень досадный случай. Это позорный поступок, недопустимый и для курсанта и для работника Национальной полиции. Мы осуждаем этот факт, – сказал Игорь Магдалина.

Он отметил, что к служебному расследованию приобщили, в частности, психологов, которые помогут установить все факты и обстоятельства инцидента.

После проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Речь идет как о курсантах, так и о руководстве факультета. На данный момент парня от учебы не отстранили.

— Я хочу извиниться перед семьей погибшей девочки. Это очень прискорбный случай, мы сочувствуем этому горю. И я обещаю, что руководство университета сделает все, чтобы установить действительно обстоятельства этого позорного поступка и обязательно сообщить семье погибшей девочки, — отметил Игорь Магдалина.

Игорь Магдалина рассказал, что просьбу привлечь курсантов к поиску ребенка университет получил 19 февраля 2026 года. Накануне вечером в Telegram-канале областной полиции сообщили о розыске исчезнувшей 17 февраля 14-летней Анастасии Ситниковой, а через три дня ее нашли мертвой.

В областной прокуратуре Суспільному сообщили, что продолжается досудебное расследование по факту гибели ребенка (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что в рамках уголовного производства проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств гибели ребенка. Также назначен ряд экспертиз.

