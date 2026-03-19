У Дніпрі в університеті МВС розпочали розслідування щодо дій курсантів

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) розпочали службове розслідування щодо неналежної поведінки курсантів під час участі у пошукових заходах, йдеться на Facebook-сторінці навчального закладу.

Увечері 18 березня у соцмережі з’явилася інформація, що курсант університету, який був залучений до розшуку зниклої неповнолітньої дівчинки, зробив знімок на фоні її трупа.

– Під час проведення розслідування вже встановлено осіб, причетних до інциденту. Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей, — йдеться в дописі.

Зазначається, що подібна поведінка — неприпустима для студента закладу системи МВС та майбутнього правоохоронця.

Наразі продовжується службове розслідування для встановлення обставин події та надання правової оцінки діям усіх причетних.

Тимчасово виконуючий обов’язки ректора ДДУВС Ігор Магдаліна у коментарі Суспільному розповів, що курсант, який сфотографувався з тілом померлої дитини навчається на першому курсі факультету кримінальної поліції. В університеті його характеризують позитивно, оскільки хлопець добре навчається, займається спортом, бере участь у громадських заходах.

Також, за словами Магдаліна, за ним не зафіксовано жодного правопорушення.

– Курсант характеризується позитивно. Він добре навчається, займається спортом, бере участь у громадських заходах, волонтерській діяльності. Тобто за цим курсантом жодних поганих вчинків не було. І саме зараз ми шоковані, тому що це дуже прикрий випадок. Це ганебний вчинок, неприпустимий і для курсанта, і для працівника Національної поліції. Ми засуджуємо цей факт, — сказав Ігор Магдаліна.

Він зауважив, що до службового розслідування долучили, зокрема, психологів, які допоможуть встановити всі факти та обставини інциденту.

За висновками перевірки винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Йдеться як і про курсантів, так і про керівництво факультету. Наразі хлопця від навчання не відсторонили.

– Я хочу вибачитись перед родиною загиблої дівчинки. Це дуже прикрий випадок, ми співчуваємо цьому горю. І я обіцяю, що керівництво університету зробить усе, щоб встановити дійсно обставини цього ганебного вчинку і повідомити обов’язково родину загиблої дівчинки, — зазначив Ігор Магдаліна.

Ігор Магдаліна розповів, що прохання залучити курсантів до пошуку дитини університет отримав 19 лютого 2026 року. Напередодні ввечері у Telegram-каналі обласної поліції повідомили про розшук 14-річної Анастасії Ситнікової, яка зникла 17 лютого, а за три дні її знайшли мертвою.

В обласній прокуратурі Суспільному повідомили: триває досудове розслідування за фактом загибелі дитини (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі Дніпропетровщини повідомили, що у межах кримінального провадження проводяться слідчі дії, спрямовані на всебічне та об’єктивне встановлення обставин загибелі дитини. Також призначено низку експертиз.

